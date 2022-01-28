Германия исключила возможность поставки летального оружия в Украину
В правительстве Германии заявили, что не будут поставлять Украине летальное оружие, так как имеют четкую позицию по запрету поставок вооружения в кризисные регионы
Об этом на брифинге сказал официальный представитель Кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт, передает РБК-Украина.
"В принципе действует правило: в кризисные районы - нет (поставок вооружений из Германии, - ред.). Мы ясно исключили поставки летального оружия, в частности в Украину", - сказал Хебештрайт.
Представитель немецкого Кабмина отметил, что не нужно впадать в "логику войны". А урегулирование вооруженного конфликта на Востоке Украины, по его словам, возможно только дипломатическим путем, и это мнение разделяет весь Запад.
"Принципиальная позиция, которую разделяет весь западный мир, заключается в убеждении, что (этот конфликт, - ред.) не имеет военного решения", - отметил Хебештрайт.
В то же время он подчеркнул, что если Россия решит начать агрессию против Украины, то получит ответную реакцию, что негативно отразится на ее экономике.
"Есть четкое требование к России - внести вклад в деэскалацию. Мы должны следить за тем, чтобы не впасть в логику войны", - подчеркнул Хебештрайт.
- Как сообщалось ранее, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не будет снабжать Украину оружием, а российскую агрессию попытается остановить дипломатическим путем.
- Эстония направила Германии запрос, чтобы получить разрешение на передачу оружия в Украину. Поставка вооружения также должна быть скоординирована с Финляндией. Однако Германия запретила Эстонии передавать 122-миллиметровые гаубицы в Украину.
- 26 января министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия доставит Украине 5 тыс. военных шлемов.
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