Германия исключила возможность поставки летального оружия в Украину

Об этом на брифинге сказал официальный представитель Кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт, передает РБК-Украина.



"В принципе действует правило: в кризисные районы - нет (поставок вооружений из Германии, - ред.). Мы ясно исключили поставки летального оружия, в частности в Украину", - сказал Хебештрайт.



Представитель немецкого Кабмина отметил, что не нужно впадать в "логику войны". А урегулирование вооруженного конфликта на Востоке Украины, по его словам, возможно только дипломатическим путем, и это мнение разделяет весь Запад.



"Принципиальная позиция, которую разделяет весь западный мир, заключается в убеждении, что (этот конфликт, - ред.) не имеет военного решения", - отметил Хебештрайт.



В то же время он подчеркнул, что если Россия решит начать агрессию против Украины, то получит ответную реакцию, что негативно отразится на ее экономике.



"Есть четкое требование к России - внести вклад в деэскалацию. Мы должны следить за тем, чтобы не впасть в логику войны", - подчеркнул Хебештрайт.

Как сообщалось ранее, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не будет снабжать Украину оружием, а российскую агрессию попытается остановить дипломатическим путем.

Эстония направила Германии запрос, чтобы получить разрешение на передачу оружия в Украину. Поставка вооружения также должна быть скоординирована с Финляндией. Однако Германия запретила Эстонии передавать 122-миллиметровые гаубицы в Украину.

26 января министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия доставит Украине 5 тыс. военных шлемов.