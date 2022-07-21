Германия ищет альтернативу российским энергоносителям, - BBC

Об этом пишет BBC.

Отмечается, что в планах германских властей сооружение ряда плавучих терминалов для приема сжиженного газа (СПГ).

Кроме того, в стране идут острые дебаты, остановить ли вывод из эксплуатации немецкие атомные электростанции.

И, пообещав раньше оставить использование угля позади, Германия теперь запускает законсервированные электростанции. Это решение называют "депрессивным". В терминале на берегу реки Рейн в Дуйсбурге все чаще разгружаются баржи, груженные углем.

Пока немецкие газовые хранилища заполнены на 66%, но эксперты говорят, что к началу отопительного сезона этот уровень должен подняться до 80-90%.

Правительство Германии призывает всех экономить энергию и даже рекомендовало людям сократить время пребывания в душе. Страна находится на втором из трех уровней чрезвычайных ситуаций. Если будет запущен третий, возможно нормирование.

В то же время, ограничивая поставки энергоресурсов, РФ может невольно ускорить усилия Европы прекратить зависимость не только от российской энергии, но и от ископаемого топлива вообще.

18 июля российский Газпром объявил форс-мажор в части поставки газа в Европу. Речь идет об основном маршруте поставок газопроводом "Северный поток - 1" в Германию и за ее пределы.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb