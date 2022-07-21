Германия ищет альтернативу российским энергоносителям, - BBC
Коалиционное правительство Германии ищет альтернативу российским энергоносителям. Германия пытается обеспечить поставки из других стран, в частности из Катара
Об этом пишет BBC.
Отмечается, что в планах германских властей сооружение ряда плавучих терминалов для приема сжиженного газа (СПГ).
Кроме того, в стране идут острые дебаты, остановить ли вывод из эксплуатации немецкие атомные электростанции.
И, пообещав раньше оставить использование угля позади, Германия теперь запускает законсервированные электростанции. Это решение называют "депрессивным". В терминале на берегу реки Рейн в Дуйсбурге все чаще разгружаются баржи, груженные углем.
Пока немецкие газовые хранилища заполнены на 66%, но эксперты говорят, что к началу отопительного сезона этот уровень должен подняться до 80-90%.
Правительство Германии призывает всех экономить энергию и даже рекомендовало людям сократить время пребывания в душе. Страна находится на втором из трех уровней чрезвычайных ситуаций. Если будет запущен третий, возможно нормирование.
В то же время, ограничивая поставки энергоресурсов, РФ может невольно ускорить усилия Европы прекратить зависимость не только от российской энергии, но и от ископаемого топлива вообще.
- 18 июля российский Газпром объявил форс-мажор в части поставки газа в Европу. Речь идет об основном маршруте поставок газопроводом "Северный поток - 1" в Германию и за ее пределы.
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