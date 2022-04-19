Германия исчерпала оружие, которое может предоставить Украине из своих запасов, но работает с частными производителями, чтобы помочь Киеву - Шольц

Об этом пишет CNN.

"Мы намерены оплатить эти поставки оружия", – сказал Шольц на пресс-конференции в Берлине.

"Оружие значительного влияния" уже доставлено в Украину, сказал он, добавив, что Германия поможет сотрудничать с оружейными производителями для обеспечения Киева противотанковой и противовоздушной обороной.

"Мы готовы сделать все возможное для Украины", - добавил он.

В пятницу Шольц заявил, что его правительство увеличит расходы страны на военную помощь в 2022 году до 2,16 миллиарда долларов, значительная часть из которых пойдет Украине.

Партнеры по коалиции и оппозиция критикуют Шольца за его "нерешительность" и "отсутствие лидерства" перед украинскими требованиями по тяжелому оружию для борьбы с российской агрессией.

Также канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента РФ Владимира Путина немедленно прекратить обстрелы украинских городов.

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