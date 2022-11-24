Германия инициирует встречу глав МИД G7 для поддержки энергосистемы Украины
Германия инициировала встречу глав МИД G7, чтобы подумать, как поддержать Украину в условиях постоянных повреждений энергосети в результате российских ракетных ударов
Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в твиттере.
"Путину нравится погружать украинцев в холод и тьму с помощью ракет. Но он никогда не сломит ни вашей жажды свободы, ни нашей поддержки. На следующей неделе в Бухаресте, как председательствующая в G7 страна, мы пригласим на встречу партнеров на уровне глав МИД , чтобы инициировать дальнейшую поддержку поставок электроэнергии в Украину", - заявила Бербок.
Она назвала удары РФ по гражданской инфраструктуре бесчеловечным преступлением, которое невозможно прощать.
- 24 ноября Анналена Бербок заявила, что Германия выделяет еще €1 млрд на преодоление последствий глобального продовольственного кризиса , вызванного агрессией РФ. По ее словам, к счастью, демократические партии ФРГ после 24 февраля приняли совместное решение: быть на стороне Украины и украинцев. Бербок поблагодарила народ Германии, который также ощущает последствия войны, в частности, из-за роста цен, но готов продолжать стоять на стороне Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо ! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.74
Покупка 39.74Продажа 40.48
-
EUR
Покупка 40.19Продажа 41.25
- Актуальное
- Важное