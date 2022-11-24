Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в твиттере.

"Путину нравится погружать украинцев в холод и тьму с помощью ракет. Но он никогда не сломит ни вашей жажды свободы, ни нашей поддержки. На следующей неделе в Бухаресте, как председательствующая в G7 страна, мы пригласим на встречу партнеров на уровне глав МИД , чтобы инициировать дальнейшую поддержку поставок электроэнергии в Украину", - заявила Бербок.

Она назвала удары РФ по гражданской инфраструктуре бесчеловечным преступлением, которое невозможно прощать.

24 ноября Анналена Бербок заявила, что Германия выделяет еще €1 млрд на преодоление последствий глобального продовольственного кризиса , вызванного агрессией РФ. По ее словам, к счастью, демократические партии ФРГ после 24 февраля приняли совместное решение: быть на стороне Украины и украинцев. Бербок поблагодарила народ Германии, который также ощущает последствия войны, в частности, из-за роста цен, но готов продолжать стоять на стороне Украины.

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