Об этом пишет Aktuality, сообщает "Европейская правда".

"Мы расширим наше военное присутствие, направив больше воздушных и военно-морских сил в Балтийское море. И мы готовы отправить больше солдат в Словакию и поддержать Словакию в обеспечении безопасности ее воздушного пространства", - сказал канцлер депутатам Бундестага.

По его словам, саммит НАТО на следующей неделе в Мадриде "пошлет сигнал сплоченности и решительности".

"Мы будем защищать каждый квадратный метр территории НАТО", – добавил Шольц.

В настоящее время в Словакии находятся 1089 военнослужащих Альянса в рамках усиленного присутствия НАТО. Из них 275 прибыли из Германии. Утвержденный мандат позволяет действовать максимум 3000 военнослужащих Североатлантического союза.

Многонациональные боевые группы в рамках так называемого расширенного передового присутствия НАТО (eFP) были созданы в ответ на аннексию Крыма Россией в 2014 году. После военного вторжения России в Украину в феврале страны-члены Альянса согласились создать боевые группы вдоль восточного крыла НАТО, включая Румынию, Болгарию, Венгрию и Словакию.

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