Германия "имеет собственный процесс" по танкам Leopard, - Белый дом

Об этомговорится в интервью Голосу Америки с координатором стратегической коммуникации Белого дома по национальной безопасности и обороне Джоном Кирби.

В рамках разговора о результатах работы Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне Джон Кирби заявил: по вопросу предоставления танков украинским военным "Германия проходит через свой собственный процесс по танкам Leopard".

"Мы не выкручиваем руки, не толкаем и не уговариваем. Мы хотим, чтобы страны давали то, что они могут, когда они могут и где они могут, и в том размере и масштабе, который их устраивают. И это решать Германии", - отметил представитель Белого дома.

Он пояснил: в США осознают, что ФРГ работает над собственным процессом по танкам Leopard, и обучение на этой технике не потребует чрезмерной подготовки военнослужащих Украины. Однако решение о передаче Leopard должно быть принято именно в Германии.

Во время восьмой встречи Контактной группы по обороне Украины в Рамштайне 20 января не согласовали предоставление Украине танков Leopard 2.

21 января министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина договорилась об обучении своих экипажей танкистов на немецких танках Leopard 2 и британских Challenger 2 – они начнутся уже в ближайшее время.

Глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман подвергла критике канцлера ФРГ Олафа Шольца из-за отказа предоставить разрешение на передачу танков Украине.

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