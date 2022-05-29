Военный эксперт поделился деталями в эфире Еспресо.

"Германия занимает довольно сдержанную позицию относительно помощи Украине, и это продуцирует ряд вопросов относительно того, какую вообще политику исповедует это государство. Мы видим, что динамика взаимодействия с Германией существенно затормозилась. У ФРГ существенный оборонно-промышленный комплекс, но тормозит помощь Украине. Даже отдельные немецкие компании, как Rheinmetall , говорили, что у них есть запасы вооружения и они готовы его передавать Украине, но через политические лабиринты Германии эти процессы затормозились, даже отдельные наши предприятия, закупающие компоненты в ФРГ, столкнулись с проблемой, когда не могли закупить даже гражданские предметы - двигатели в наши беспилотные комплексы. Только после вмешательства МИД Украины удалось разблокировать эту поставку", - отметил Згурец.

Аналитик добавил, что Федеративная Республика Германия тормозит оказание помощи не только Украине, но и союзной нам Польши.

"Мы помним заявление президента Польши Анджея Дуды, который говорил о том, что Германия задерживает передачу танков Leopard на замену танкам, поставленным украинскому правительству. Также мы не можем дождаться от ФРГ систем "Гепард", которые могут использоваться для противовоздушной обороны, это перенесли на июль. Из положительного - на территории Германии идет подготовка наших военных для применения перспективных немецких гаубиц PzH 2000. Сегодня главную поддержку Украине оказывают США, Великобритания, Польша", - отметил Сергей Згурец.

21 мая правительство Германии сообщило , что не планирует предоставлять Украине БМП Marder в рамках военной помощи.

Президент Анджей Дуда сообщил, что ФРГ не сдержала слова о передаче Польши танкам и что он "очень разочарован этим".

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