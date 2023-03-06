Германия и Великобритания впервые проведут совместные воздушные операции над Эстонией
Германия и Великобритания впервые проведут совместные воздушные операции НАТО по патрулированию воздушного пространства над Эстонией
Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, цитирует Sky News .
В этих операциях, которые продлятся четыре месяца, примут участие около 300 военнослужащих военно-воздушных сил Великобритании из 140-го экспедиционного авиакрыла. Они будут работать вместе с истребителями Typhoon из германских военно-воздушных сил на реальных "интегрированных" миссиях.
Уоллес отметил, что персонал ВВС Германии и Великобритании исполняет в Эстонии "жизненно важную роль". В частности, он обеспечивает безопасность европейского неба и усиливает присутствие НАТО на востоке Европы.
"Общие операции такого рода демонстрируют силу и единство Альянса НАТО и нашу общую решимость поддерживать мир и безопасность во всем регионе", - подчеркнул Уоллес.
Командир немецкого отряда командир ристоф Гахмайстер отметил, что сотрудничество с союзниками Королевских ВВС во время реальной миссии - это то, чего они ждали с самого начала этой миссии.
"Теперь мы можем продемонстрировать оперативную совместимость в эти сложные времена в целях защиты наших балтийских партнеров и восточного фланга НАТО", - сказал Гахмайстер.
- Министр обороны Франции Себастьян Лекорню 25 февраля объявил о начале крупнейших за последние десятилетия военных учений, в которых примут участие около 20 тысяч солдат и офицеров.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.41
Покупка 38.41Продажа 39.29
-
EUR
Покупка 40.26Продажа 41.26
- Актуальное
- Важное