Германия и Великобритания впервые проведут совместные воздушные операции над Эстонией

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, цитирует Sky News .

В этих операциях, которые продлятся четыре месяца, примут участие около 300 военнослужащих военно-воздушных сил Великобритании из 140-го экспедиционного авиакрыла. Они будут работать вместе с истребителями Typhoon из германских военно-воздушных сил на реальных "интегрированных" миссиях.

Уоллес отметил, что персонал ВВС Германии и Великобритании исполняет в Эстонии "жизненно важную роль". В частности, он обеспечивает безопасность европейского неба и усиливает присутствие НАТО на востоке Европы.

"Общие операции такого рода демонстрируют силу и единство Альянса НАТО и нашу общую решимость поддерживать мир и безопасность во всем регионе", - подчеркнул Уоллес.

Командир немецкого отряда командир ристоф Гахмайстер отметил, что сотрудничество с союзниками Королевских ВВС во время реальной миссии - это то, чего они ждали с самого начала этой миссии.

"Теперь мы можем продемонстрировать оперативную совместимость в эти сложные времена в целях защиты наших балтийских партнеров и восточного фланга НАТО", - сказал Гахмайстер.