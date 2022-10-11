Германия и США передадут современные системы ПВО для Украины, - Столтенберг

Об этом во время выступления сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг .

"Мы добавили два объявления от наших союзников, в частности от наших союзников Германии и США, которые согласились передать более современные системы ПВО для Украины. Германия вчера об этом заявила, США также об этом подчеркнули. Мы знаем, что они объявили свою готовность передавать мощные системы", - сказал Столтенберг.

Генсекретарь НАТО отметил, что понимает потребность Украины в большем количестве снарядов большей дальности.

"Мы понимаем, что эти системы достигают уже больших результатов на поле боя ву Украине. Уже много ракет было обезврежено как раз системами ПВО, которые Украина получила. Да, всегда требуется большее количество. Как раз на этой неделе, завтра, после встречи с министром обороны Украины Резником, мы будем говорить о том, что сейчас нужно Украине, в какой амуниции она нуждается", - добавил Столтенберг.