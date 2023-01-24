Об этом и не только мировые СМИ писали 24 января:

Spiegel:

Немецкое издание Spiegel опубликовало утром заявление представителя правительства Германии о том, что они получили запрос Варшавы по поводу "Леопардов" для Украины. Он заверил, что правительство рассмотрит заявление "в срочном порядке в соответствии с установленными процедурами и правилами экспорта оружия". Поскольку Германия владеет экспортной лицензией на Leopard 2, для передачи танков другим европейским странам, владеющим этой техникой, требуется согласие ФРГ.

Впоследствии вечером немецкие журналисты написали , что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение об отправке в Украину танков Leopard 2. Речь идет по меньшей мере о танковой роте — это от 10 до 14 машин. ВСУ получат версию Leopard 2А6. Также федеральное правительство согласилось предоставить разрешение на экспорт таких танков другим странам, которые намерены помочь Украине. Решению Германии предшествовали интенсивные консультации с союзниками, "особенно в Вашингтоне". Ранее канцлер Шольц всегда подчеркивал, что готов поставлять боевые танки только в сотрудничестве с другими странами, в том числе США.

Отмечается, что завтра, 25 января, Бундестаг еще раз рассмотрит вопрос о возможных поставках танков Leopard из Германии в Украину. На сайте парламента указано, что этот вопрос будут рассматриваться по просьбе парламентской группы ХДС/ХСС, которая хочет "прекратить леопардовую блокаду федерального правительства" и опасается потери доверия к федеральному правительству среди союзников.

The Wall Street Journal:

В издании The Wall Street Journal обнародовали важную новость о том, что администрация Байдена склоняется к отправке значительного количества танков Abrams M1 в Украину, и объявление о поставках может быть доложено уже на этой неделе, заявили представители США. Объявление станет частью более широкой дипломатической договоренности с Германией, согласно которой Берлин согласится направить меньшее количество собственных танков Leopard 2, а также одобрит поставку большего количества танков немецкого производства Польшей и другими странами. Это позволило бы разрешить трансатлантический спор по танкам. Белый дом отказался от комментариев. Это соглашение должно было бы разрешить разногласия между США, Германией и другими европейцами относительно предоставления Украине танков во время ключевого этапа войны. Ведь Киев готовит контрнаступление, чтобы попытаться вернуть украинскую территорию, а Россия мобилизует войска для своих операций.

Политико:

По словам информированного собеседника издания Politico, американские танки, скорее всего, поступят в рамках Инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (Ukraine Security Assistance Initiative). Эта программа позволяет США финансировать закупку оружия и оборудования для Украины, а не изымать их из имеющихся американских запасов. Ранее американские чиновники не раз подчеркивали, что поставки Украине Abrams пока не имеют смысла, потому что те потребляют реактивное топливо и нуждаются в тщательном обслуживании и длительной подготовке. Это решение, как ожидается, станет частью "более широкой дипломатической договоренности" с Германией. Объявление о передаче американских M1 Abrams ожидается уже на этой неделе, и речь может идти о около 30 единицах техники.

The New York Times:

Журналисты американского издания The New York Timesотмечают , что официальное решение об отправке танков в Украину будет принято в ближайшее время. Такое же заявление сделал министр обороны Германии. Киев месяцами просит сотни современных боевых танков, чтобы усилить свою наступательную возможность. Министр обороны Германии Борис Писториус подчеркнул, что правительство канцлера Олафа Шольца не будет препятствовать другим государствам учить украинских военных, как пользоваться немецкими танками, находящимися на вооружении многих европейских стран.

Также в The New York Times написали статью о том, как российская война вдыхает новую жизнь в прежние символы холодной войны. Речь идет о Радио Свободная Европа/Радио Свобода – это новостная сеть, изначально созданная ЦРУ, как информационная операции в начале холодной войны, сейчас она переживает ренессанс. Еще в 1950-х годах в португальской глубинке возникла радиостанция, управляемая португальскими и американскими инженерами, филиал мюнхенской информационной организации под названием "Радио Свободная Европа". Она транслировала новости и антикоммунистические сообщения на языках разных советских республик. До 1971 года "Радио Свободная Европа" было тайной разведывательной операцией США, пытавшейся проникнуть через "железный занавес" и разжигать антикоммунистическое инакомыслие в тогдашней Чехословакии, Польше и других странах. Впоследствии ЦРУ прекратил финансирование этой новостной сети и с тех пор новостная организация финансируется Конгрессом Соединенных Штатов и имеет редакционную независимость. Вторжение России в Украину в феврале прошлого года всколыхнуло деятельность "Радио Свободная Европа" и подчеркнуло важность его миссии. Через несколько дней после вторжения организация приостановила свою деятельность в России. Она уже сталкивалась с годами растущего давления со стороны Москвы и эвакуировала большинство сотрудников в Прагу и другие офисы еще до начала войны.

Кроме этого американские журналисты не обошли вниманием увольнений топ-чиновников в Украине, из-за подавления коррупции в Украине. Несколько чиновников Украины были уволены во вторник, в том числе губернаторы нескольких украинских регионов, на фоне развертывания коррупционного скандала. Этот шаг стал самым большим потрясением в правительстве президента Владимира Зеленского с начала российского вторжения 11 месяцев назад. Кабинет министров Украины, объявивший об увольнении, не предоставил подробностей о причине, но недавно в СМИ разгорелся скандал о том, что украинские военные согласились платить завышенные цены за продукты, предназначенные для украинских войск.

"Хотя не было никаких признаков того, что скандал с закупками связан с незаконным присвоением западной военной помощи, увольнения, похоже, отражают цель господина Зеленского заверить союзников Украины, которые посылают миллиарды долларов военной помощи, в том, что его правительство не терпит взяточничества .поскольку готовится к возможному новому наступлению Москвы", - пишут в The New York Times.

The Washington Post:

Американские журналисты написали аналитическую статью о том, что не так с Германией и почему они так долго отказываются передавать танки Украине? Во время значительного единства на Западе есть "морщина" в сердце Европы. В последние несколько дней напряженность и беспокойство выросли из-за очевидного нежелания Германии отправить свои танки Leopard 2 в Украину или даже позволить другим европейским странам, владеющим немецкой военной техникой, сделать это. Спор о поставке этих машин осложнил встречу министров обороны Запада на американской базе в Германии в пятницу, направленную на координацию дальнейшей помощи Киеву. И это вызвало гнев в Германии и среди ее европейских партнеров по отношению к правительству канцлера Олафа Шольца.

Кроме этого, в отдельной статье в The Washington Post объяснили , что особенного в немецких танках Leopard 2 для Украины? Поскольку война в Украине близится к годовщине, Киев заставляет западных союзников предоставить ему современные боевые танки для борьбы с российскими войсками. И есть одна конкретная модель, которую хотят украинцы – немецкий "Леопард-2". Другие страны предлагали разные танки, например Великобритания пообещала 14 моделей Challenger 2 еще в начале этого месяца. Но скорость и простота использования Leopard 2, а также тот факт, что их уже много в Европе, сделали их более привлекательными для Киева. Для Берлина сосредоточение внимания на танках стало геополитической головной болью. В статье приводятся сравнительные характеристики, объясняющие особенности этих танков в украинских реалиях войны.

В The Washington Post также акцентировали внимание на увольнении нескольких высокопоставленных украинских чиновников, частично из-за обвинений в коррупции. "Киев быстро начал демонстрировать нулевую толерантность ко взяточничеству, которое могло бы подорвать доверие западных стран, ведь страна живет благодаря огромным поставкам оружия и миллиардам экономической помощи", - отмечают журналисты. Республиканцы Конгресса, особенно в Палате представителей, где они сейчас имеют незначительное большинство, выразили обеспокоенность по поводу учета миллиардов помощи, которую администрация Байдена посылает Киеву. Новый спикер Палаты представителей Кевин Маккарти (республиканец Калифорнии), подталкиваемый своим правым флангом, заявил, что для Украины не должно быть "бланковых чеков", и он пообещал усилить надзор.

The Guardian:

В The Guardian писали сегодня, что так называемые "часы Судного дня" остановились на рекордных 90 секундах до полуночи из-за войны в Украине. Ученые, занимающиеся вычислением этих часов, предупреждают о "беспрецедентной опасности" и говорят, что "война России... задала глубокие вопросы". Группа международных ученых предупредила, что дальнейшее существование человечества находится под большим риском, чем когда-либо прежде, преимущественно из-за вторжения России в Украину. Стрелки часов Судного дня перевели на 10 секунд ближе к северу, это рекордный показатель с тех пор, как часы были установлены в 1947 году, чтобы проиллюстрировать глобальные угрозы существования на заре эпохи ядерного оружия.

Также британские журналисты обратили внимание на первый случай, когда российские официальные лица объявили официальное количество погибших в пограничном регионе Белгород с 24 февраля. Губернатор Вячеслав Гладков сказал в телевизионном выступлении, что в приграничных с Украиной районах Белгорода с начала наступления Москвы на Украину якобы погибли 25 местных людей и более 90 получили ранения.

BBC:

В BBC также подтвердили информацию немецких СМИ, что Германия пошлет Украине Leopard 2, а другим позволит экспорт. Канцлер Германии Олаф Шольц решил отправить в Украину танки Leopard 2 и разрешить другим странам сделать то же самое, сообщают в Германии. Германия не решалась присылать своих или позволять другим странам присылать свои из-за опасений, что это может повлечь за собой эскалацию конфликта с Россией.

CNN:

Бойцы группы Вагнера стали "однократной" пехотой российского наступления на востоке Украины, но документ украинской военной разведки, полученный CNN, показывает, насколько они эффективны в районе Бахмута и насколько трудно с ними бороться. Бойцы "Вагнера" активно участвовали во взятии Соледара, в нескольких милях к северо-востоку от Бахмута, и районов вокруг города. В украинском отчете, датированном декабрем 2022 года, делается вывод, что "Вагнер" представляет уникальную угрозу вблизи, даже понеся чрезвычайные потери. "Гибель тысяч солдат ППК "Вагнера" не имеет значения для российского общества", – говорится в отчете.

Gazeta Wyborcza:

Польские журналисты написали статью об украинском наступлении на TikTok. С начала полномасштабной войны украинские военные массово используют TikTok, чтобы поделиться с большим количеством подписчиков опыта на фронте. Эти видео набирают миллионы просмотров, войну в Украине транслируют ежедневно с мобильных бойцов на передовой. Тысячи из них публикуют видео сражений на фронте.

Также в Gazeta Wyborcza акцентировали , что венгерско-российский флирт становится все горячее и создает серьезную проблему для других государств-членов НАТО. Об этом сказал проф. Кристофер Кубьяк – известный военный историк и политолог, преподающий в Университете Яна Кохановского в Кельце.

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