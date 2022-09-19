Об этом говорится на сайте правительства Словении.

M-55S – это словенская модернизация советских танков Т-55, выпускавшихся в 1958–1979 году. В конце 90-х они получили новую динамическую броню, более мощный двигатель, улучшенную систему управления огнем.

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В обмен на танки Словения получит от Германии 40 германских военных транспортных средств: 35 тяжелых полноприводных грузовиков и пять цистерн для воды.

17 сентября посол Мельник сообщил , что Германия одобрила продажу Украине 18 САУ RCH-155.

17 сентября в Германии заявили, что из-за нехватки годной военной техники в вооруженных силах страны она должна прекратить ее поставку Украине. Глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер что "многие в Бундесвере опасаются, что такая политика дальнейшей каннибализации наших войск будет иметь негативные последствия", в частности, для обязательств Берлина в рамках НАТО и подготовки немецких военнослужащих.