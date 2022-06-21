Германия и Словакия не могут согласовать поставки оружия Украине, - Business Insider
Словакия планировала передать Украине 30 танков Т-72. Однако немцы, которые должны были передать Братиславе танки Leopard, предложили взамен слишком мало
Об этом пишет издание Business Insider.
Соглашение, инициированное два месяца, сейчас под угрозой срыва – Германия и Словакия не могут достичь согласия. В Братиславе считают, что 15 "леопардов", предложенных Германией вместо трех десятков Т-72, недостаточно для обороны Словакии. Министерство обороны Словакии подтвердил – Братислава на прошлой неделе отклонила предложенное соглашение.
"Мы не можем принять такие условия. У Словакии есть 30 танков Т-72. Поэтому 15 основных боевых танков Leopard не могут быть для нас заменой, ведь нам нужно 30 основных боевых танков для танкового батальона. Поэтому мы ведем переговоры с нашими союзниками по поиску дополнительных форм поддержки Украины для противодействия агрессии России против страны", – цитирует издание спикер минобороны.
"Несмотря на небольшие размеры Словакии, она сразу активно поддержала Украину. Кроме прочего вооружения на сумму свыше 150 миллионов евро, Словакия также передала Украине свой единый зенитно-ракетный комплекс С-300. Чтобы Словакия в результате не осталась незащищенной, Германия, Нидерланды и США сейчас разместили в стране НАТО в целом четыре ракетные системы Patriot. В рамках подобного кольцевого обмена Словакия намерена передать Украине свои советские истребители МиГ-29 и иметь собственное воздушное пространство, защищенное Польшей и Чехией", – говорится в материале.
- Напомним, 17 июня канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что немецкие противоракетные системы и системы залпового огня поступят в Украину в срок.
- В тот же день Борис Джонсон в Киеве пообещал , что Великобритания будет продолжать оказывать Украине военную и финансовую поддержку
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