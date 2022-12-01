Германия и Норвегия при поддержке НАТО усилят защиту подводной критической инфраструктуры
Канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в среду заявили, что вместе обратятся в НАТО с просьбой координировать защиту подводной инфраструктуры Европы на фоне атак на газопроводы Северный поток
Об этом сообщает Reuters.
"Мы очень серьезно относимся к защите нашей критической инфраструктуры, и никто не должен думать, что атаки останутся без последствий. Трубопроводы, телефонные кабели, интернет-связь жизненно важны для наших государств и должны быть особенно защищены", - сказал Шольц.
Канцлер Германии напомнил, что Норвегия играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы после отказа от российских энергоносителей, поэтому безопасность подводных трубопроводов для этого необходима.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что приветствует предложение Германии и Норвегии.
"Мы усилили наши усилия после недавнего саботажа трубопроводов "Северный поток". Жизненно важно сделать еще больше для обеспечения того, чтобы наша морская инфраструктура оставалась в безопасности от будущих разрушительных актов", – сказал он.
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