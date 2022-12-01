Об этом сообщает Reuters.

"Мы очень серьезно относимся к защите нашей критической инфраструктуры, и никто не должен думать, что атаки останутся без последствий. Трубопроводы, телефонные кабели, интернет-связь жизненно важны для наших государств и должны быть особенно защищены", - сказал Шольц.

Канцлер Германии напомнил, что Норвегия играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы после отказа от российских энергоносителей, поэтому безопасность подводных трубопроводов для этого необходима.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что приветствует предложение Германии и Норвегии.

"Мы усилили наши усилия после недавнего саботажа трубопроводов "Северный поток". Жизненно важно сделать еще больше для обеспечения того, чтобы наша морская инфраструктура оставалась в безопасности от будущих разрушительных актов", – сказал он.

26 сентября в трубопроводе "Северный поток – 2" произошло внезапное падение давления. Впоследствии стало известно, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море произошли взрывы .

29 октября российское министерство обороны назвало военных Великобритании виновными в "планировании, обеспечении и реализации" подрыва подводной части газопроводов "Северный поток -1" и "Северный поток - 2".

По мнению экскомандующего Объединенными силами Королевства, Россия могла обвинить ВМС Британии в подрыве Nord Stream, чтобы иметь повод атаковать европейскую энергетическую инфраструктуру.

18 ноября Служба безопасности Швеции заявила , что на "Северных потоках" найдены остатки взрывчатки рядом с газопроводами, что свидетельствует о диверсии.

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