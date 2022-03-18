Германия и Нидерланды пошлют Словакии системы ПВО, те обещали передать С-300 Украине

Об этом сообщает Reuters.



Правительство Нидерландов заявило, что отправит систему Patriot в Словакию.

"Ухудшение ситуации с безопасностью в Европе в результате российского вторжения в Украину делает этот вклад необходимым", - заявила министр обороны Кайси Оллонгрен.

В сообщении говорится, что Германия отправляет в Словакию две системы ПВО Patriot.

Словакия предварительно согласилась предоставить Украине единую систему противовоздушной обороны С-300 советских времен для защиты от российских авиаударов.