Германия и Нидерланды передадут Украине еще 6 гаубиц PzH 2000
Германия совместно с Нидерландами хочет дополнительно поставить Украине шесть самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000
Об этом заявила министр обороны Германии Кристине Ламбрехт и ее коллега из Нидерландов Кася Оллонгрен на полях саммита НАТО в Мадриде, передает Der Spiegel.
"Федеральное правительство решило, что мы можем передать Украине еще три самоходных гаубицы Panzerhaubitze 2000", – заявила Ламбрехт. Столько же могут предоставить и Нидерланды. По словам немецкого министра, Украина обратилась в Германию и Нидерланды с просьбой о дополнительных поставках.
Самоходная пушка-гаубица PzH 2000 – это пушка калибра 155 мм на гусеничном шасси, созданная на базе танка "Леопард-2". На вооружение бундесвера она была принята осенью 1998 года. Передать PzH 2000 Украине согласились Германия и Нидерланды.
- Напомним, 21 июня министр обороны Украины Алексей Резников сообщил , что Украина уже получила немецкие гаубицы PzH 2000. Они стали шестым видом артиллерии 155-мм калибра, усилившего оборону Украины – после M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar.
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