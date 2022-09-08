Германия и Нидерланды будут обучать саперов из Украины
Германия и Нидерланды хотят поддержать Украину, обучая украинских военных разминированию и обезвреживанию мин-ловушек
Об этом заявили министры обороны Кристин Ламбрехт и Кайса Оллонгрен на военной базе США в Рамштайне, сообщает Spiegel.
Поддержка будет оказана в школе защиты от взрывоопасных боеприпасов в городе Штеттен-ам-Кальтен Маркт (земля Баден-Вюртемберг), сказала Ламбрехт.
"Мы обеспечим не только обучение, но и оборудование", - сказала министр.
По словам Ламбрехта, школа способна подготовить около 20 украинских военных. "Это может произойти очень быстро, мы уже в процессе работы", - сказала она.
- Напомним, 8 сентября Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи Украине для противодействия российскому вторжению.
- Также госсекретарь США Блинкен в Киеве объявил о дополнительных $2 млрд на борьбу Европы с агрессией РФ
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