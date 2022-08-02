Об этом заявил советник президента Украины, заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква.

"Очень положительная новость сегодня: Украина получила один миллиард евро из тех девяти миллиардов макрофинансовой помощи, которая была принята решением всех лидеров государств Европейского Союза. Дважды Европейский совет подтверждал это решение", – сказал Жовква.

"Ожидаем получения еще восьми миллиардов евро. К сожалению, определенные государства Европейского Союза, в частности Германия, пока блокируют рассмотрение этого вопроса, и президент Украины ведет активные переговоры со своими партнерами", - добавил он.

1 августа Зеленский попросил Макрона помочь разблокировать 8 млрд евро макрофина для Украины.

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