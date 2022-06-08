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Главная война с Россией Германия и Греция откладывают поставки БМП, главными поставщиками оружия остаются США, Британия и Польша, - Згурец
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Германия и Греция откладывают поставки БМП, главными поставщиками оружия остаются США, Британия и Польша, - Згурец

8 июня, 2022 среда
13:44
война с Россией На фото защитники Украины и гаубица М109А3

Эксперт Defence Express Сергей Згурец убежден, что переговоры между Грецией и Германией о передаче БМП еще не начались, значит, что Украина в краткосрочной перспективе не получит эту помощь

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.

"Греция пообещала передать Украине около 120 БМП (боевая машина пехоты – ред.), которые нам действительно необходимы, при условии, что Германия передаст Греции БМП "Мардер". Однако до сих пор переговоры между этими двумя странами не начинались. Это значит, что откладывается любой -какая перспектива получения этих БМП для Украины в короткий промежуток времени", - отметил Згурец.

Также Згурец отметил, что ситуация, связанная с Германией, является ярким примером разницы между обещаниями и непосредственными поставками вооружения.

"Хотя не нужно нивелировать помощь от Германии на первом этапе, они нам предоставили противотанковые средства, мы их приняли и использовали. Однако когда пошла речь по поводу гаубиц, БМП "Мардер", тем же системам ПВО, то за каждым этим проектом возникают временные пробелы, которые на практике означают, что эти образцы Украина просто не получит", - подчеркнул он.

Эксперт добавил, что основными партнерами по поставке оружия для Украины остаются Соединенные Штаты, Польша и Великобритания.

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