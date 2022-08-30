Об этом сообщает Siasat.com .

Париж и Берлин высказали свою позицию в совместном заявлении в преддверии встречи глав МИД стран Евросоюза, на которой 30 августа в Праге должны согласовать визовые ограничения для граждан РФ.

Германия и Франция настаивают на соблюдении действующих норм, позволяющих студентам, художникам, ученым и ключевым специалистам из России въезжать в ЕС независимо от того, подвергаются ли они лично политическому преследованию.

В Берлине и Париже считают, что важно не отчуждать будущие поколения россиян. Обе страны также обеспокоены тем, что запрет на получение шенгена может привести к росту националистических и антиевропейских настроений в России.

"Наша визовая политика должна разрешать контакты между людьми в ЕС с гражданами России, не связанными с российским правительством", – говорится в заявлении.

В то же время Германия и Франция согласились, что заявления на получение визы, которые подаются российскими гражданами, нужно тщательно проверять на предмет потенциальных рисков для безопасности.

28 августа издание Financial Times сообщило, что министры иностранных дел страны Евросоюза намерены приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией.

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