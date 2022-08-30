Германия и Франция выступили против полного запрета шенгенских виз для россиян
Германия и Франция накануне встречи министров иностранных дел ЕС выступили против полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам
Об этом сообщает Siasat.com .
Париж и Берлин высказали свою позицию в совместном заявлении в преддверии встречи глав МИД стран Евросоюза, на которой 30 августа в Праге должны согласовать визовые ограничения для граждан РФ.
Германия и Франция настаивают на соблюдении действующих норм, позволяющих студентам, художникам, ученым и ключевым специалистам из России въезжать в ЕС независимо от того, подвергаются ли они лично политическому преследованию.
В Берлине и Париже считают, что важно не отчуждать будущие поколения россиян. Обе страны также обеспокоены тем, что запрет на получение шенгена может привести к росту националистических и антиевропейских настроений в России.
"Наша визовая политика должна разрешать контакты между людьми в ЕС с гражданами России, не связанными с российским правительством", – говорится в заявлении.
В то же время Германия и Франция согласились, что заявления на получение визы, которые подаются российскими гражданами, нужно тщательно проверять на предмет потенциальных рисков для безопасности.
-
28 августа издание Financial Times сообщило, что министры иностранных дел страны Евросоюза намерены приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.44
Покупка 39.44Продажа 40.26
-
EUR
Покупка 39.35Продажа 40.39
- Актуальное
- Важное