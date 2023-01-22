Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Германия и Франция проведут совместные военные учения в Литве и Румынии

Германия и Франция проведут совместные военные учения в Литве и Румынии

22 января, 2023 воскресенье
21:38
Мир

Франция и Германия проведут совместные бригадные учения в Литве и Румынии и планируют улучшить координацию защиты критической инфраструктуры

Об этом говорится в совместном заявлении стран.

"Чтобы поддержать наших восточных союзников, наши армии организуют совместные франко-германские бригадные учения в Литве и Румынии", - отмечается в документе.

Кроме того, в обращении подчеркивается, что страны приняли соответствующее решение, поскольку Париж и Берлин "должны способствовать укреплению оборонных возможностей Европы, в том числе укрепляя европейскую составляющую НАТО".

"Мы также настроены улучшить координацию защиты критической инфраструктуры", – добавили в документе.

  • 22 января глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что страна вместе с Францией планирует передать Украине зенитно-ракетный комплекс SAMP/T. Отмечается, что Италия уже предоставила Украине 5 пакетов военной помощи на сумму около 1 млрд евро, и сейчас готовится шестой пакет, включающий системы ПВО.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Франция
Румыния
Германия
Литва
Читайте также:
Валерий Герасимов
21 января, 2023 суббота
Герасимов поставлен не для того, чтобы побеждать в Украине, - Пионтковский
Дмитро Медведєв
21 января, 2023 суббота
Медведев придумал новое название для войны РФ против Украины
путін путлер
21 января, 2023 суббота
Путин впервые за 23 года потерпел два самых тяжелых аппаратных поражения, - Пионтковский
Киев
-1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.82
    Покупка 39.82
    Продажа 40.49
  • EUR
    Покупка 42.16
    Продажа 43.13
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
22 января
22:02
Зеленский: Военное руководство получило задачу создать резервы личного состава
21:02
Россияне обстреляли Олешки на Херсонщине, попали в школу
20:50
Эксклюзив
"Принудительный труд был обязателен", - волонтер рассказал о пребывании в плену
20:37
Иран грозит выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия, - СМИ
20:11
В Стамбуле открыли метро до самого загруженного аэропорта Европы
20:07
OPINION
Врач и убийца
19:25
Интервью
Тайвань тесно связан с Украиной в деятельности против экспансии авторитаризма на цифровую сферу, - министр Тайваня Одри Тан
19:22
Марокко передало Украине около 20 танков, - СМИ
18:58
В течение суток противник нанес 5 авиационных ударов по позициям ВСУ, ракетный удар по критической инфраструктуре и совершил более 20 обстрелов из РСЗО, - Генштаб
18:41
Белорусские силовики требуют удалить ТГ-канал о передвижении российской техники, задержали брата админа, - Гаюн
18:39
Интервью
Цели Путина в войне изменились – главная цель выжить физически и политически, - дипломат Брайза
18:26
Эксклюзив
"Резников должен идти в органы, а не в комитет Рады": экс-нардеп Павловский об обвинении в закупке продуктов для армии по завышенным ценам
18:18
Приложение "Дия"
Аналог "Дии" появится в Эстонии
18:04
Италия и Франция готовятся передать Украине ЗРК SAMP/T
18:02
OPINION
Почему российская идея "правительства" Януковича не такая уж бредовая
17:57
Данилов назвал задачу Путина во время нового наступления
17:53
Оккупанты обстреляли Харьковщину: две женщины погибли, один мужчина получил ранение
17:52
Эксклюзив
Тайвань и Украина находятся в схожей ситуации в отношении кибератак, - министр цифровых технологий Тайваня Тан
17:15
Болгария не причастна к удару по Крымскому мосту, - генпрокурор Гешев
17:08
Команда Цыганкова в меньшинстве проиграла "Вилярреалу" в чемпионате Испании
17:07
Интервью
В России Путин потерпел второе крупное поражение, сравнимое с отступлением из-под Киева, - Пионтковский
16:43
Министр обороны Германии анонсировал поездку в Украину
16:36
Медведев после Рамштайна заговорил о "затяжном конфликте, в котором РФ будет очень непросто"
16:13
"Леопардовый страус": польский Wprost снова потролил канцлера Германии
16:12
Эксклюзив
Возможности сотрудничества Украины и Тайваня безграничны, - министр цифровых технологий Тайваня Тан
16:10
Фьюри вспомнил о битве Али и Фрейзера и назвал противостояние с Усиком новым боем века
16:02
Эксклюзив
Игорь Талалай
"Они из меня выбивали, что я военный, а я говорил, что волонтер", - Игорь Талалай о плене
16:02
OPINION
ВНО без обязательной истории
15:55
Обновлено
На фото Зеленский и Джонсон
Зеленский встретился с Борисом Джонсоном в Киеве
15:47
Схватили за волосы и били по голове. В Берлине русскоязычные мужчины напали на беженокиз Украины, - СМИ
15:44
G7
Главы МИД стран G7 соберутся по украинскому вопросу в Мюнхене
15:38
Испанские фаны во время матча обозвали украинского футболиста Зозулю нацистом
15:02
Автопробег из Святогорска до границы с Харьковской областью: украинцы отметили День Соборности
15:02
Эксклюзив
Украина доказала, что при единстве общества можно бороться против любого авторитарного режима, - министр цифровых технологий Тайваня Одри Тан
14:50
Эксклюзив
Вадим Пристайко
Британии нужно показывать, что она инвестирует в страну, которая сможет победить - посол Украины Пристайко
14:47
Василий Лозинский
Кабмин уволил замминистра Лозинского, которого задержало НАБУ
14:32
Обновлено
Джонсон посетил Бучу и Бородянку
14:31
Украинец нокаутировал экс-чемпиона UFC в первом раунде
14:16
Премьер Польши Моравецкий: если Германия не согласится дать "Леопарды" - сформируем меньшую коалицию
14:09
OPINION
ОПЗЖ в Раде – вызов для Зеленского
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV