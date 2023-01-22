Германия и Франция проведут совместные военные учения в Литве и Румынии

Об этом говорится в совместном заявлении стран.

"Чтобы поддержать наших восточных союзников, наши армии организуют совместные франко-германские бригадные учения в Литве и Румынии", - отмечается в документе.

Кроме того, в обращении подчеркивается, что страны приняли соответствующее решение, поскольку Париж и Берлин "должны способствовать укреплению оборонных возможностей Европы, в том числе укрепляя европейскую составляющую НАТО".

"Мы также настроены улучшить координацию защиты критической инфраструктуры", – добавили в документе.

22 января глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что страна вместе с Францией планирует передать Украине зенитно-ракетный комплекс SAMP/T. Отмечается, что Италия уже предоставила Украине 5 пакетов военной помощи на сумму около 1 млрд евро, и сейчас готовится шестой пакет, включающий системы ПВО.

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