Об этом сообщили на сайте эстонской компании.

Беспилотники предназначены для перевозки раненых и расчистки маршрутов движения. Их закупку финансирует министерство обороны Германии.

Из 14 транспортных средств 7 будут предназначены для эвакуации раненых и переданы в Украину до конца этого года. Еще 7 будут поставлены во втором квартале 2023 года и будут предназначены для очистки дорог. Для этого у них будет специальное оборудование от французского производителя CNIM Systèmes Industriels.

"Эвакуация раненых и расчистка маршрута – это два трудоемких вида деятельности, которые требуют привлечения нескольких людей, остающихся под постоянной угрозой вражеского огня. Автоматизация этих задач с помощью беспилотных транспортных средств уменьшает эту опасность и позволяет большему количеству военных оставаться в безопасной зоне или выполнять более важные задачи", – объяснил Юри Паюсте (Jüri Pajuste), директор по оборонным исследованиям и разработкам Milrem Robotics.

В компании отметили, что в этом году Milrem Robotics передала украинской благотворительной организации один THeMIS для эвакуации раненых, который оказался ценным активом.

Беспилотник THeMIS от Milrem Robotics – это многоцелевое гусеничное транспортное средство, которое можно оснащать разными системами. У него есть камеры, которые позволяют проверять опасные зоны и лишний раз не подвергать опасности военных. Напомним, что немецкая компания KMW приобрела долю эстонского производителя наземных беспилотников Milrem Robotics в 2021 году.

THeMIS управляется с помощью пульта ДУ. Его можно запрограммировать на самостоятельное перемещение между разными точками. По информации разработчика, скорость комплекса составляет 25 км/ч.

Машина имеет компактные размеры: длина 240 см, ширина 200 см и высота 115 см. При снаряженной массе 1635 кг имеет номинальную грузоподъемность 750 кг, а максимальную – 1200 кг. Заявленное время автономной работы – до 15 часов, а исключительно на электроприводе – до 1,5 часов. Источником питания для этой техники могут служить свинцово-кислотные или литий-ионные аккумуляторные батареи.

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