Германия и Чехия зарегистрировали новые максимумы заражений за все время пандемии
В Чехии и Германии 16 ноября зафиксировали самые высокие суточные показатели заражений коронавирусом за весь период пандемии
Об этом сообщают Институт Роберта Коха и IDNES.
В Германии16 ноября зарегистрировали 52 826 новых заражений COVID-19, умерли 294 человека.
Во время предыдущих волн пандемии осенью 2020 года и весной 2021 года максимальным показателем было около 30 тыс. больных в сутки.
Около 67% граждан Германии полностью вакцинированы, 4 млн получили третью бустерную дозу.
В Чехии 16 ноября также зафиксирован антирекорд суточной заболеваемости – 22 479 заражений. Из-за осложнений болезни в течение суток умерли 84 пациента.
Последний раз в Чехии регистрировали максимальный суточный показатель заражений в январе текущего года - более 17 тыс. случаев.
Правительство Чехии планирует усилить карантин из-за новой волны эпидемии.
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