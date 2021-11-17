Германия и Чехия зарегистрировали новые максимумы заражений за все время пандемии

Об этом сообщают Институт Роберта Коха и IDNES.



В Германии16 ноября зарегистрировали 52 826 новых заражений COVID-19, умерли 294 человека.



Во время предыдущих волн пандемии осенью 2020 года и весной 2021 года максимальным показателем было около 30 тыс. больных в сутки.



Около 67% граждан Германии полностью вакцинированы, 4 млн получили третью бустерную дозу.



В Чехии 16 ноября также зафиксирован антирекорд суточной заболеваемости – 22 479 заражений. Из-за осложнений болезни в течение суток умерли 84 пациента.



Последний раз в Чехии регистрировали максимальный суточный показатель заражений в январе текущего года - более 17 тыс. случаев.



Правительство Чехии планирует усилить карантин из-за новой волны эпидемии.



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