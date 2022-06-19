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Германия готовит дополнительные меры по экономии газа

19 июня, 2022 воскресенье
10:54
Мир Газпром

Из-за сокращения поставок российского газа Германия хочет ввести дополнительные меры по экономии использования голубого топлива. В частности, сокращено использование газа в промышленности и для производства электроэнергии, а заполнение хранилищ придется ускорить

Об этом сообщает DW со ссылкой на министра по делам экономики и защиты климата Роберт Габек.

"Потребление газа должно и дальше сокращаться, однако необходимо его более активное поступление в хранилища – иначе зимой его может не хватить", – отмечает Габек.

Кроме заполнения хранилищ должно быть сокращено использование газа в промышленности и для производства электроэнергии. Правительство Германии на эти цели выделит минимум €15 млрд. Планируется привлечь также больше угольных электростанций.

"Очевидно, что стратегия Путина состоит в том, чтобы вселить в нас неуверенность, привести к росту цен и расколоть нас", - добавил министр.

Кроме того, промышленные потребители, которые смогут сократить использование газа, получат компенсацию, ее профинансируют в рыночном порядке.

  • 7 июня в Польше призвали ЕС отказаться от российского газа уже в седьмом пакете санкций. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау отметил, что седьмой пакет санкций должен включать в себя полное прекращение поставок российского газа, импорта нефтехимической продукции, а также отключение всех российских и белорусских банков от системы SWIFT.
  • 14 июня, российская энергетическая компания объявила, что уменьшает поставки природного газа в Германию через "Северный поток-1" на 40%. В среду, 15 июня, российский монополист во второй раз сократил поставки. Прокачка газа снизится до 67 млн куб. м, что составляет около 40% мощностей.
  • Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Габек заявил в среду, что решение российского энергетического гиганта "Газпром" сократить поставки природного газа в Европу через газопровод "Северный поток-1" является политическим.
  • Также в среду Eni SpA сообщила, что Газпром проинформировал итальянского энергетического гиганта о том, что он сократит поставки примерно на 15%. Причины сокращения компания не назвала.
  • В период с 15 по 17 июня Франция не получила ни одного кубометра российского газа, Газпром значительно сократил объем поставок в страны Европы, в частности, в Германию.
  • Австрийский концерн OMV получил сообщение о сокращении поставок газа от российской компании "Газпром", а французская энергетическая группа Engie заявила в четверг, что заметила сокращение поставок российского голубого топлива.

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газ
Германия
война с Россией
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