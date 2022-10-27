Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в твиттере.

"У меня и Бербок много дел, и мы подвели итоги во время нашего разговора. Мы работаем вместе, чтобы поставлять больше оружия в Украину, в частности через партнерство с третьими странами. Я ценю готовность Германии восстановить энергетическую инфраструктуру Украины, поврежденную российскими ударами", - сказал он.

Известно, что 27 октября в результате обстрела была повреждена магистральная сеть в центральных областях. Поэтому в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях будут новые графики веерных отключений. Причем не исключено, что отключения будут продолжаться дольше 4 часов.

27 октября в Укрэнерго сообщили, что в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях 27 октября ограничат использование электричества из-за российских обстрелов энергетической инфраструктуры. Степень ограничений будет регулироваться в зависимости от текущей ситуации в энергосистеме. Они необходимы для уменьшения нагрузки на электросети и чтобы избежать повторных аварий после российских обстрелов инфраструктуры. Это позволит быстрее восстановить поврежденные объекты и держать систему сбалансированной.

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