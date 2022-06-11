Германия готова судить россиян за военные преступления в Украине
Германия собирает доказательства военных преступлений в Украине. В будущем виновные в их совершении могут предстать и перед германским судом
Об этом в интервью Deutsche Welle заявил министр юстиции Германии Марко Бушман.По его словам, Германия может расследовать военные преступления, совершенные за рубежом, в том числе иностранцами против иностранных граждан – это соответствует принципу международного права. Так, ранее в Германии уже успешно привлекали в суд военных преступников из Сирии.
"Для этого мы должны иметь доказательства преступления. Предварительное расследование было начато для того, чтобы собрать и систематизировать доказательства, которые впоследствии можно использовать во время процесса, если преступник будет арестован. Кроме того, мы делимся собранными доказательствами с другими следственными органами, например Международным уголовным судом в Гааге, начавшим собственное расследование", – отметил Бушман.Министр отметил, что отдать под суд Владимира Путина Германия вряд ли сможет – по крайней мере, пока он является президентом России.
"Однако не стоит забывать, что в этой цепочке – тех, кто отдает приказы и выполняет их, – множество людей. О некоторых командирах мы знаем, что они крайне жестко ведут войну и, вероятно, виновны в большом количестве военных преступлений. И если нам удастся задержать такого человека, когда он, например, окажется в Европе, и у нас будет доказательство его вины, то мы обязательно привлечем его к суду", – подчеркнул Марко Бушман.
- Напомним, 8 июня Офис генпрокурора сообщил о подозрении восьми российским военным, из-за действий которых на Черниговщине в подвале одной из школ скончались 10 гражданских.
- 8 июня ЕС выделил 7,25 млн евро для поддержки расследований военных преступлений РФ в Украине Международным уголовным судом.
- 6 июня посол России в ООН вышел из заседания Совбеза после обвинений в военных преступлениях РФ.
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