Германия готова судить россиян за военные преступления в Украине

Об этом в интервью Deutsche Welle заявил министр юстиции Германии Марко Бушман.

По его словам, Германия может расследовать военные преступления, совершенные за рубежом, в том числе иностранцами против иностранных граждан – это соответствует принципу международного права. Так, ранее в Германии уже успешно привлекали в суд военных преступников из Сирии.

"Для этого мы должны иметь доказательства преступления. Предварительное расследование было начато для того, чтобы собрать и систематизировать доказательства, которые впоследствии можно использовать во время процесса, если преступник будет арестован. Кроме того, мы делимся собранными доказательствами с другими следственными органами, например Международным уголовным судом в Гааге, начавшим собственное расследование", – отметил Бушман.

Министр отметил, что отдать под суд Владимира Путина Германия вряд ли сможет – по крайней мере, пока он является президентом России.

"Однако не стоит забывать, что в этой цепочке – тех, кто отдает приказы и выполняет их, – множество людей. О некоторых командирах мы знаем, что они крайне жестко ведут войну и, вероятно, виновны в большом количестве военных преступлений. И если нам удастся задержать такого человека, когда он, например, окажется в Европе, и у нас будет доказательство его вины, то мы обязательно привлечем его к суду", – подчеркнул Марко Бушман.