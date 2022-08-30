Об этом на заседании правительства заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, информирует CNN.

Во время двухдневной неформальной встречи в Праге министры обороны и иностранных дел ЕС рассматривают дальнейшие меры против России, и одним из предложений, выдвигаемых странами Восточной Европы, является запрет российским туристам на въезд в ЕС.

Берлин готов приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией и прекратить выдачу многократных или многолетних виз.

Правительство Германии хочет дать возможность "преследуемым людям в России очень быстро покинуть страну", – сказал Бербок.

Германия хотела бы, чтобы преследуемые российские оппозиционеры были исключены из возможного запрета на выдачу виз российским гражданам во всем Европейском Союзе.

"Мы не наказываем тех, кто еще имеет мужество выступить против этого режима", - сказала она.

Возможность получить визу должна приютить не только "очень известные журналисты или очень известные оппозиционеры, но мы также должны оставить возможность студентам, имеющим смелость в своем университете, получить информацию в других местах", – сказал министр.

"Мы должны подготовиться к тому, что Россия будет продолжать представлять угрозу нашей безопасности и нашей свободе в ближайшем будущем, и что в то же время мы не можем рассматривать всю политику безопасности исключительно с точки зрения этой российской захватнической войны", - добавила она.

Напомним, Германия и Франция накануне встречи министров иностранных дел ЕС выступили против полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам.

28 августа издание Financial Times сообщило, что министры иностранных дел страны Евросоюза намерены приостановить соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Их встреча проходит сегодня, 30 августа, в Праге

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