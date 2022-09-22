Германия готова принять российских дезертиров, – министр внутренних дел Нэнси Фезер
Германия готова при определенных обстоятельствах принять дезертиров из российской армии и противников режима Путина
Об этом сообщают в AFP.
"Дезертиры, которым грозят суровые репрессии, получат международную защиту в Германии, – заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. – Каждый, кто смело выступает против режима Путина и поэтому подвергает себя большой опасности, может подать заявление на предоставление убежища в Германии из-за политических преследований".
- Напомним, Шольц заявил, что Германия не признает псевдореферендумы РФ о присоединении территорий Украины.
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