Об этом сообщают в AFP.

"Дезертиры, которым грозят суровые репрессии, получат международную защиту в Германии, – заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. – Каждый, кто смело выступает против режима Путина и поэтому подвергает себя большой опасности, может подать заявление на предоставление убежища в Германии из-за политических преследований".

Напомним, Шольц заявил, что Германия не признает псевдореферендумы РФ о присоединении территорий Украины.

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