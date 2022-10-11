Германия готова предоставить Украине танки, но после того, как это сделает США, – дипломат Щерба
Дипломат Александр Щерба считает, что Германия начнет поставлять танки в Украину только после того, как на такой шаг пойдет США
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Наконец-то сейчас происходит уже положительная динамика с системами ПВО для Украины. То, что Германия предоставляет нам современные системы ПВО "Iris-T", является очень хорошей новостью. Я надеюсь, что американские, менее современные, но также эффективные, системы ПВО Patriot наконец-то окажутся в Украине", – объяснил Щерба.
Дипломат уверен, что в Германии готовы передать танки Украине.
"Системы ПВО от наших партнеров, хоть и с опозданием, однако у нас появятся и нам будет чем отражать ракетные удары России. Для нас остается открытым вопрос о танках и тяжелом вооружении. Немцы абсолютно четко дали понять, что они готовы передать Украине танки, если на такой шаг пойдет США, однако пока мы не знаем, на каком этапе находится этот вопрос в США", - добавил он.
- 6 сентября Die Welt сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц отказал в просьбе премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о поставках дополнительного тяжелого вооружения, а именно современных немецких танков "Leopard 2".
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с немецким канцлером Олафом Шольцем предложил пути, как Германия могла бы организовать поставки танков "Leopard 2"
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