Германия готова осуществлять транзит сжиженного газа в страны, не имеющие выхода к морям, - Шольц
Германия готова помогать восточным государствам ЕС без портов в Северном или Балтийском морях получать сжиженный природный газ (СПГ), чтобы снизить энергетическую зависимость от России
Об этом заявил канцлер Олаф Шольц после встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой, пишет ЕП со ссылкой на Euractiv .
Шольц сказал, что многие страны столкнулись с большей проблемой, чем Германия, в уменьшении зависимости от российских энергоресурсов.
Фиала в свою очередь заявил, что импорт российского газа составляет более 90% потребления газа в Чехии, а страна не имеет выхода к морю.
"Мы должны быть готовы помочь странам, которые не имеют прямого выхода к Северному или Балтийскому морю и которые должны рассчитывать на наше сотрудничество с ними", - сказал Шольц.
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