Германия готова осуществлять транзит сжиженного газа в страны, не имеющие выхода к морям, - Шольц

Об этом заявил канцлер Олаф Шольц после встречи с премьер-министром Чехии Петром Фиалой, пишет ЕП со ссылкой на Euractiv .

Шольц сказал, что многие страны столкнулись с большей проблемой, чем Германия, в уменьшении зависимости от российских энергоресурсов.

Фиала в свою очередь заявил, что импорт российского газа составляет более 90% потребления газа в Чехии, а страна не имеет выхода к морю.

"Мы должны быть готовы помочь странам, которые не имеют прямого выхода к Северному или Балтийскому морю и которые должны рассчитывать на наше сотрудничество с ними", - сказал Шольц.

Еврокомиссар по энергетической политике Кадри Симсон заявила, что до конца 2022 года ЕС откажется от двух третей нынешних объемов российского газа.

В греческом Александруполисе началось строительство плавучего терминала сжиженного природного газа (СПГ), который должен помочь странам Европы стать менее зависимыми от российского голубого топлива.