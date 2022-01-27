Германия готова наложить санкции на "Северный поток-2" в случае вторжения РФ в Украину, - МИД ФРГ
Берлин работает над пакетом усиленных санкций против Москвы в случае вторжения в Украину, включающих ограничение работы газопровода "Северный поток-2"
Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в четверг, 27 января.
По ее словам, Германия работает над пакетом ужесточенных санкций против России в случае вторжения в Украину, охватывающей весь спектр ответов, включая "Северный поток-2".
Бербок подчеркнула, что Германия стремится к диалогу с РФ, но в свете эскалации на границе Украины требуется жесткость.
- Напомним, немецкий регулятор "Федеральное сетевое агентство" принял решение приостановить сертификацию газопровода "Северный поток-2".
- Госсекретарь США Энтони Блинкен считает запуск "Северного потока-2" маловероятным в случае эскалации агрессии РФ против Украины и называет это источником давления на Россию.
- 10 января глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что сертификацию газопровода "Северный поток-2" прекратили , потому что он не отвечает требованиям ЕС.
- Издание Bloomberg писало, что в Вашингтоне не уверены, что Германия введет жесткие санкции против Москвы, в том числе по газопроводу "Северный поток-2", в случае вторжения РФ в Украину.
- Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что европейские партнеры пригласили Украину к участию в процессе сертификации газопровода "Северный поток-2".
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