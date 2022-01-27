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Германия готова наложить санкции на "Северный поток-2" в случае вторжения РФ в Украину, - МИД ФРГ

27 января, 2022 четверг
13:56
Мир

Берлин работает над пакетом усиленных санкций против Москвы в случае вторжения в Украину, включающих ограничение работы газопровода "Северный поток-2"

Об этом заявила глава МИД Германии Анналена Бербок в четверг, 27 января.

По ее словам, Германия работает над пакетом ужесточенных санкций против России в случае вторжения в Украину, охватывающей весь спектр ответов, включая "Северный поток-2".

Бербок подчеркнула, что Германия стремится к диалогу с РФ, но в свете эскалации на границе Украины требуется жесткость.

  • Напомним, немецкий регулятор "Федеральное сетевое агентство" принял решение приостановить сертификацию газопровода "Северный поток-2".
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен считает запуск "Северного потока-2" маловероятным в случае эскалации агрессии РФ против Украины и называет это источником давления на Россию.
  • 10 января глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что сертификацию газопровода "Северный поток-2" прекратили , потому что он не отвечает требованиям ЕС.
  • Издание Bloomberg писало, что в Вашингтоне не уверены, что Германия введет жесткие санкции против Москвы, в том числе по газопроводу "Северный поток-2", в случае вторжения РФ в Украину.
  • Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что европейские партнеры пригласили Украину к участию в процессе сертификации газопровода "Северный поток-2".

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Германия
санкции против России
война с Россией
Nord Stream 2
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