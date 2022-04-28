Германия готова к остановке поставок газа из РФ и продлению санкций до полного освобождения территории Украины, - Шольц

Об этом пишет Spiegel.

Канцлер Олаф Шольц предупреждает, что Германия должна подготовиться к подобному шагу. Ведь никто не знает, как поведет себя глава Кремля Владимир Путин.

"Нужно быть готовым к этому, - сказал Шольц во время визита в Японию, - а мы уже приняли меры перед началом войны и знаем, что нам делать".

Однако немецкие компании предупредили о "вряд ли подсчитанных последствиях", которые могут возникнуть при остановке доставки.

Кроме дефицита газа, Япония также озабочена продлением санкций против путинской кремлевской клики. "Они очень эффективны", – говорит Шольц о санкциях, введенных ЕС, США и странами G7. Россия осознает, что это наносит значительный ущерб ее собственным возможностям развития. Санкции будут использованы для прекращения войны и вывода российских войск, "чтобы Украина могла снова развивать собственный суверенитет".

Шольц предполагает, что санкции Запада не будут упразднены, если Россия предложит прекращение огня на основе территориальных преимуществ. Только полный вывод кремлевских войск из Украины может сделать возможным прекращение санкций.

Отметим, что Германия сейчас будто прошла полную реинкарнацию по отношению к России: 26 апреля она согласилась предоставить Украине тяжелое вооружение.

Сегодня же стало известно, что ФРГ поддержала де-SWIFT Сбербанка и постепенное эмбарго на российскую нефть в новом пакете санкций.

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