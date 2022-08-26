Об этом сообщает DW.

На совместной пресс-конференции с датским коллегой Еппе Кофодом в Копенгагене Бербок сказала, что офис канцлера Германии и МИД согласились, что к решению о визах для россиян следует привлечь всю Европу.

Министр заявила о готовности Германии пойти на компромисс по ограничению прав посещающих ЕС российских туристов, поскольку некоторые европейские страны требуют жесткой и единой линии в ответ на войну Москвы против Украины.

Европейские страны пока не пришли к соглашению о возможных ограничительных мерах. Некоторые члены ЕС, граничащие с Россией, в частности, Эстония, Литва, Латвия и Чехия, уже ограничили права россиян на посещение этих стран.

Канцлер Германии Олаф Шольц до сих пор не желал вводить общий запрет на въезд для российских граждан, утверждая, что такие ограничения могут осложнить въезд тех, кто выступает против вторжения Москвы к своему соседу.

Анналена Бербок 26 августа сказала, что Шольц никогда совершенно не отвергал идею ограничений на въезд, добавив, что выводы, сделанные из интервью Шольца, необязательно показывают нюансы фактической позиции политика.

24 августа Шольц поздравил Украину с Днем Независимости и пообещал оружие.

Ранее стало известно, что Германия предоставит Украине дополнительное вооружение стоимостью свыше €500 млн.