Германия готова к эмбарго на российскую нефть.
Германия подготовилась к эмбарго на российскую нефть и имела время для поиска альтернативных поставок
Об этом сообщил министр экономики Германии Роберт Габек, пишет Интерфакс-Украина .
"Предложение Еврокомиссии не было неожиданным, мы активно участвовали в предварительных переговорах... Переходный срок достаточно долгий для того, чтобы мы могли принять все меры для обеспечения альтернативы российской нефти в Германии", - сказал Габек в разговоре с журналистами.
Он добавил, что это не гарантирует, что проблем из-за такого эмбарго не будет, прежде всего на региональном уровне.
В то же время, по словам канцлера ФРГ Олафа Шольца, у правительства есть необходимы рычаги, чтобы поддержать те регионы, которые больше зависят от импорта российской нефти.
- Напомним, в шестом пакете санкций ЕС введет эмбарго на российскую нефть.
- 11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрено эмбарго на поставку нефти.
- Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что ЕС в отношении российской нефти рассматривает "умные санкции", которые могли бы сначала включать тарифы, а не полное эмбарго.
- 2 мая сообщалось, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на нефтяное эмбарго против РФ.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не может отказаться от российских нефти и газа и будет голосовать против введения эмбарго .
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