Германия готова к диалогу с РФ по безопасности в Европе, но не отступит от принципов, - Бербок накануне поездки в Москву
Накануне визита в Киев и Москву глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что новое федеральное правительство хочет стабильных отношений с Россией, но не отступит от своих принципов безопасности в Европе
Об этом сообщает ТАСС.
По словам Бербок, у России и Германии есть длинный список конфликтных тем для обсуждения.
"Мы готовы к серьезному диалогу о взаимных договоренностях и шагах, которые всем в Европе дадут больше безопасности, в том числе и России. Но мы не можем и не будем уходить от основных принципов Хельсинкских соглашений", - подчеркнула она.
К этим принципам относятся незыблемость границ, право на выбор альянса и отказ от использования угроз как средства политики.
"И мы полны решимости отреагировать, если Россия пойдет по пути эскалации", - подчеркнул глава немецкого МИД.
"В Киеве я хочу дать понять: мы не ведем никаких переговоров об Украине в обход Украины. И как новое федеральное правительство мы не просто продолжаем выполнять свои обязательства - сегодняшняя 30-я годовщина наших дипломатических отношений - хорошая возможность для обновления", - отметила Бербок.
Также глава МИД Германии обсудит в Киеве инициативы по модернизации энергетического сектора Украины, а также предложения по защите киберпространства.
- Напомним, 17 января министерша иностранных дел ФРГ Анналена Бербок встретится в Киеве с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, чтобы согласовать единую переговорную позицию по РФ. 18 января Бербок посетит Москву, чтобы обсудить с главой МИД России Сергеем Лавровым конфликт в Донбассе и напряжение в украинско-российских отношениях.
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