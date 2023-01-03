Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Правительство канцлера Олафа Шольца поддерживает требование Украины относительно репараций за войну, но еще не заняло официальной позиции по аресту активов российского государства из-за разногласий в правящей коалиции.

Если Берлин сможет решать собственные проблемы, это может придать новый импульс дискуссиям в Европейском Союзе и оказывать давление на США с целью ареста активов, таких как резервы центрального банка, замороженные в ответ на российское вторжение.

По данным издания, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок настаивает на том, что арест хотя бы части замороженных активов должен произойти.

Министр финансов Кристиан Линднер, возглавляющий пробизнесовых "Свободных демократов", более осторожен. Он озабочен тем, что конфискация активов российского центрального банка может создать опасный прецедент и ввести европейские страны и их союзников в правовое болото.

ЕС и страны G7 заморозили около 300 млрд евро резервов российского центрального банка. ЕС также заблокировал около 19 миллиардов евро активов, принадлежащих российским бизнесменам, попавшим под санкции, хотя эти оценки не являются полными. Эти активы находятся во взвешенном состоянии и не могут быть распределены.

Вместо полного ареста более вероятным путем с юридической точки зрения могло быть наложение ареста на активы лиц, которые, как было доказано, причастны к российским военным преступлениям, сказал один из собеседников. Однако такие дела могут занять годы, чтобы пройти через суды, что может свести такую инициативу к простому символизму.

Детали дискуссий показывают, что потенциал ареста активов выходит за рамки теоретических дебатов и переходит в практическую реализацию, но остаются серьезные препятствия. Шольц хочет, чтобы любой шаг был скоординирован с союзниками и юридически ясен.

Напомним, накануне стало известно, что канцлер ФРГ Олаф Шольц периодически общается непосредственно с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу полномасштабной военной агрессии РФ против Украины.

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