​​​​​​​​​​Германия, Франция и еще пять стран предостерегают своих граждан от добровольного участия в войне в Украине

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bild.



Министры юстиции Бельгии, Германии, Франции, Италии, Люксембурга, Нидерландов и Испании подписали обращение на этот счет после встречи в понедельник.



"Конечно, мы хотим предотвратить поездки людей на театр военных действий", - сказал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин после встречи со своими коллегами из ЕС в Брюсселе.

Напомним, Канада запретила своим солдатам присоединяться к Интернациональному легиону для защиты Украины.

К Интернациональному легиону защитников Украины уже присоединились добровольцы из 52 стран, количество легионеров насчитывает около 20 тыс.