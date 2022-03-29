Германия, Франция и еще пять стран предостерегают своих граждан от добровольного участия в войне в Украине
Министры юстиции Бельгии, Германии, Франции, Италии, Люксембурга, Нидерландов и Испании подписали обращение, в котором не советуют своим гражданам ехать воевать в Украину на добровольческих началах
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Bild.
Министры юстиции Бельгии, Германии, Франции, Италии, Люксембурга, Нидерландов и Испании подписали обращение на этот счет после встречи в понедельник.
"Конечно, мы хотим предотвратить поездки людей на театр военных действий", - сказал министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин после встречи со своими коллегами из ЕС в Брюсселе.
- Напомним, Канада запретила своим солдатам присоединяться к Интернациональному легиону для защиты Украины.
- К Интернациональному легиону защитников Украины уже присоединились добровольцы из 52 стран, количество легионеров насчитывает около 20 тыс.
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