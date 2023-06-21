Германия дополнительно предоставит Украине €381 млн на гуманитарную помощь
21 июня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ФРГ предоставит Украине дополнительно 381 миллион евро на гуманитарную помощь в 2023 году
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление Бербок во время выступления на Конференции по восстановлению Украины (URC2023) в Лондоне.
"И моя коллега, министр развития Свенья Шульце, и я приехали сегодня сюда, чтобы подчеркнуть, что правительство Германии активизирует усилия по восстановлению Украины. Это восстановление начинается с гуманитарной поддержки. Германия предоставит Украине дополнительно 381 млн евро на гуманитарную помощь в 2023 году на все : от генераторов до еды и палаток для тех, кто недавно скрылся или потерял свои дома", - сказала министр иностранных дел Германии.
Бербок подчеркнула, что 16,8 млрд евро было выделено Германией для помощи Украине в отстаивании своей суверенности против российской агрессии, в том числе военной.
Министр иностранных дел добавила страна продолжит помогать в разминировании: "Не может быть мира в местах, где люди живут в постоянном страхе, что их дети, играя, наступят на мину".
Глава немецкого внешнеполитического ведомства убеждена, что необходимо продолжать способствовать восстановлению Украины в связи с ее евроинтеграционным курсом.
"Наша цель – помочь восстановить Украину, которая станет совместимой с ЕС. Мы готовы поддерживать Украину в ее реформаторских усилиях на пути к членству. Именно поэтому процессу вступления Украины в ЕС будет отведено особое место на конференции "Восстановление", которая состоится в следующем году в Германии , чтобы сделать восстановление действительно европейским делом", – добавила Бербок.
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