Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Давайте объективно оценивать ситуацию и подчеркнем, что немецкое общество полностью на стороне Украины. И это принципиально важно. Ведь именно позиция общества влияет на немецких политиков. Правда, мне не хватает лидерства и готовности лидерских позиций немецких политиков в вопросе оказания помощи Украине. Германия очень мощно помогает Украине. Однако именно эта страна может больше помочь нам преодолеть агрессора", – пояснила Климпуш-Цинцадзе.

Народная депутат также прокомментировала масштабную военную помощь Украине от союзников

"Сейчас мы слышим о масштабной военной помощи Украине, о которой несколько дней объявляют наши союзники. Для нас это чрезвычайно важно. Однако это не значит, что наши партнеры только сейчас поняли потребности Украины и что именно нужно нам для победы. Скорее это означает, что у них появилось понимание того, что РФ не отказалась от своих целей захватить всю территорию Украины. Они прекрасно осознают, что Россия готовит новое наступление", - добавила она.

Польша намерена передать танки Leopard 2 Украине, невзирая на то, каким будет решение Берлина как страны-производителя этой техники.

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Германии Борис Писториус накануне заседания "Рамштайна" провели переговоры о передаче Украине танков Leopard.

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