Германия должна срочно поставить Украине Taurus, - глава комитета Бундестага
Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман заявила, что Германии срочно необходимо поставить Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus
Об этом пишет Tagesschau.
Отмечается, что в дебатах по поставкам крылатых ракет в Украину глава комитета Бундестага по обороне в очередной раз усилила давление на канцлера Германии Олафа Шольца.
В то же время она дала понять, что Силы обороны могут атаковать военные объекты в России оружием из Германии.
"Теперь мы должны немедленно доставить Taurus, потому что при прицельном применении крылатых ракет украинская армия может серьезно нарушить российские поставки", – сказала Штрак-Циммерман.
В то же время в twitter глава комитета Бундестага написала , что Шольц является единственным, кто блокирует поставки ракет Taurus.
"Чего он ждет? Ради бога. Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно", - говорится в сообщении.
- 15 сентября министр обороны Германии Борис Писториус пообещал решение о предоставлении Украине ракет Taurus за неделю-две и объяснил, почему правительство требует больше времени на размышления
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил , что предоставление Украине ракет дальнего радиуса действия обсуждали во время встречи президент Владимир Зеленский, глава США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на прошлой неделе.
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