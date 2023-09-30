Германия должна срочно поставить Украине Taurus, - глава комитета Бундестага

Об этом пишет Tagesschau.

Отмечается, что в дебатах по поставкам крылатых ракет в Украину глава комитета Бундестага по обороне в очередной раз усилила давление на канцлера Германии Олафа Шольца.

В то же время она дала понять, что Силы обороны могут атаковать военные объекты в России оружием из Германии.

"Теперь мы должны немедленно доставить Taurus, потому что при прицельном применении крылатых ракет украинская армия может серьезно нарушить российские поставки", – сказала Штрак-Циммерман.

В то же время в twitter глава комитета Бундестага написала , что Шольц является единственным, кто блокирует поставки ракет Taurus.

"Чего он ждет? Ради бога. Он один блокирует это решение внутри коалиции. Это безответственно", - говорится в сообщении.