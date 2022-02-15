Германия должна сменить дипломатическую позицию из-за обращения Госдумы РФ о признании "Л/ДНР" в день переговоров Шольц - Путин, - нардеп Тарасенко

Об этом он заявил в "Большом эфире Василия Зимы" на Еспресо.TV.



"Я думаю, что Госдума выполнила команду Путина. Она исключительно может действовать по указанию Путина и ФСБ. Почему-то это привязано к визиту канцлера Германии Шольца. Я считаю, что Путин показал ему: "Извини, ты мне не товарищ". На дипломатическом языке это означает: "Я тебя не уважаю". Странная позиция, потому что Германия в данном случае занимала позицию нейтралитета", - сказал нардеп.



Тарасенко считает, что это имеет позицию Германии в дипломатическом измерении.



"Я надеюсь, что она должна измениться, если Германия имеет свое достоинство. На самом деле, столько

лет биться как переговорщик и миротворец, говорить, что нужно выполнить Минские соглашения, провести деэсклацию. А потом Россия говорит: "Никакой деэскалации не нужно, мы признаем независимыми эти территории, это две независимые страны". Фактически таким образом Россия вмешивается в конституционный состав другого государства. Она признает, что благодаря Вооруженным силам России мы утратили территории. Я считаю, что это подтверждение продолжения своих преступных действий", - подытожил он.



15 февраля канцлер ФРГ Олаф Шольц посетил Москву.

Напомним, что 15 февраля Госдума РФ приняла постановление об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".

В ответ на шаги Госдумы Верховная Рада 15 февраля приняла проект постановления №7048 об обращении в Еврокомиссию, ПАСЕ, ООН, НАТО, ОБСЕ, к правительствам и парламентам государств мира о непризнании независимости "ЛНР" и "ДНР".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание "Л/ДНР" Россией будет означать выход Москвы из Минских соглашений.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал признание РФ так называемых Л/ДНР "политической катастрофой" и заявил, что это остановит процесс Минских договоренностей