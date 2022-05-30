Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Наши комментарии или неудовлетворения по отношению к Германии абсолютно справедливы. Политическое решение принято, заявления сделаны, а обещанная техника так и не поступает. То одни причины, то другие, то в июне, то дождемся середины июля – это все вызывает непонимание со стороны Украины"- прокомментировал посол.



Дипломат отметил, что сначала не прислушивался к мнениям немецких экспертов, которые говорили о том, что на уровне Бундестага решение принято , граждане Германии по социологическому опросу поддерживают предоставление тяжелого вооружения, но есть промедление со стороны исполнительной власти.



"Я бы очень не хотел, чтобы на эти отговорки Германии влияли какие-то специфические связи с кремлем. Удивительно выглядит, когда партия канцлера поддерживает решение о помощи Украины и Шольц в риторике делается ястребом, а на практике этого не происходит. Я считаю, эти двойные стандарты нужно оставить, иначе Германия не покажет себя как страна, претендующая на одну из ведущих ролей в Европе. Соответственно, лидерство личностей будет иным, а на этом переломном моменте должно быть иначе" - заметил Чалый.



Валерий Чалый добавил, что очень не хотелось бы верить в какие-нибудь более тесные персональные связи, но есть мнение, что Германия видит, как Украина и ее ближайшие союзники одерживают победы и, возможно, это ей не выгодно.

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