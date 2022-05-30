Германия должна оставить двойные стандарты, иначе она не сможет претендовать на лидерство в Европе, – дипломат Чалый
Валерий Чалый, дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины считает, что очень бы не хотел, чтобы на отговорки Германии по поставке оружия влияли какие-то специфические связи с кремлем, но есть мнение, что Германия видит, как Украина и ее ближайшие союзники одерживают победы и, возможно, это ей не выгодно
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Наши комментарии или неудовлетворения по отношению к Германии абсолютно справедливы. Политическое решение принято, заявления сделаны, а обещанная техника так и не поступает. То одни причины, то другие, то в июне, то дождемся середины июля – это все вызывает непонимание со стороны Украины"- прокомментировал посол.
Дипломат отметил, что сначала не прислушивался к мнениям немецких экспертов, которые говорили о том, что на уровне Бундестага решение принято , граждане Германии по социологическому опросу поддерживают предоставление тяжелого вооружения, но есть промедление со стороны исполнительной власти.
"Я бы очень не хотел, чтобы на эти отговорки Германии влияли какие-то специфические связи с кремлем. Удивительно выглядит, когда партия канцлера поддерживает решение о помощи Украины и Шольц в риторике делается ястребом, а на практике этого не происходит. Я считаю, эти двойные стандарты нужно оставить, иначе Германия не покажет себя как страна, претендующая на одну из ведущих ролей в Европе. Соответственно, лидерство личностей будет иным, а на этом переломном моменте должно быть иначе" - заметил Чалый.
Валерий Чалый добавил, что очень не хотелось бы верить в какие-нибудь более тесные персональные связи, но есть мнение, что Германия видит, как Украина и ее ближайшие союзники одерживают победы и, возможно, это ей не выгодно.
- Президент Анджей Дуда сообщил, что ФРГ не сдержала слова о передаче Польши танкам и что он "очень разочарован этим"
- 21 мая правительство Германии сообщило, что не планирует предоставлять Украине БМП Marder в рамках военной помощи.
- Германия с конца марта 2022 сократила поставки оружия в Украину до минимума и отправила только две партии легкого оружия
- Аналитик Defense Express Сергей Згурец выразил мнение , что Федеративная республика Германия тормозит предоставление Украине помощи, хотя имеет большой военно-промышленный комплекс.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.2
Покупка 34.2Продажа 35.4
-
EUR
Покупка 36.22Продажа 37.81
- Актуальное
- Важное