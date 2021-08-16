Германия должна эвакуировать из Афганистана 10 тыс. человек, - Меркель

Соответствующее заявление канцер ФРГ Ангела Меркель сделала перед однопартийцами из ХДС, сообщают источники Reuters .



2,5 тыс. афганских сотрудников дипмиссий Германии, а также правозащитники, юристы и другие, кому грозит смерть, по мнению немецкого правительства, должны быть эвакуированными, заявила Ангела Меркель.



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Она также добавила, что Германия должна сотрудничать со странами, которые граничат с Афганистаном, чтобы поддержать тех, кто покидает страну через аэропорт Кабула.



Как передают источники, Меркель отметила, что будет следить за эвакуацией из Афганистана.

Напомним, вечером 15 августа сообщалось об обстрелах аэродрома Кабула - единственного места, откуда проводится эвакуация из Афганистана

Украине удалось эвакуировать из аэропорта 79 человек. Это граждане Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана

По меньшей мере 7 человек погибли во время эвакуации 16 августа. В панике люди цеплялись за фюзеляж транспортного самолета США. По меньшей мере трое упали и погибли, когда самолет взлетел в воздух