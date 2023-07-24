Об этом информирует Укринформ со ссылкой на заявление представителя минобороны ФРГ Митко Мюллера на брифинге в Берлине.

"Мы приветствуем, что теперь тоже украинские танки Leopard 2А4 могут ремонтироваться в Польше", - подчеркнул офицер.

Мюллер похвалил германо-польское сотрудничество. Представитель минобороны ФРГ не разглашал сумм и объемов ремонта.

Ранее подобный ремонт производился только в Германии.