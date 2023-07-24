Германия договорилась с Польшей о ремонте поврежденных в Украине танков Leopard
В Берлине заявили, что польские партнеры смогут ремонтировать пострадавшие на фронте танки Leopard 2А4 в Украине
Об этом информирует Укринформ со ссылкой на заявление представителя минобороны ФРГ Митко Мюллера на брифинге в Берлине.
"Мы приветствуем, что теперь тоже украинские танки Leopard 2А4 могут ремонтироваться в Польше", - подчеркнул офицер.
Мюллер похвалил германо-польское сотрудничество. Представитель минобороны ФРГ не разглашал сумм и объемов ремонта.
Ранее подобный ремонт производился только в Германии.
На германских предприятиях уже начинаются работы по моделям 2А5 и 2А6. не исключил, что эти танки могут ремонтировать и в других странах. Мюллер не исключил, что в дальнейшем эти типы танков смогут ремонтировать не только в Германии.
- 26 апреля стало известно , что сервисный центр по обслуживанию и ремонту украинских танков Leopard 2 заработает в Польше, в городе Гливице, на основе предприятия Bumar-Labedy уже в мае.
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