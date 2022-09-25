Германия договорилась о поставках газа из ОАЭ

Об этом сообщило немецкое издание Spiegel .

Стало известно, что договор подписала немецкая компания RWE во время визита канцлера Олафа Шольца в страну, первый законтрактованный объем составляет 137 тысяч кубометров. Газ привезут танкером в декабре на новый терминал в городе Брунсбюттель на севере Германии.

Новые договоренности по энергоресурсам являются ключевой целью поездки Шольца на Ближний Восток. Известно, что затем канцлер отправится в Саудовскую Аравию и Катар, который имеет третьи наибольшие газовые резервы в мире, однако подписания соглашений пока не ожидается.

Напомним, Bloomberg прогнозирует энергокризис до 2025 года.

8 сентября Европейский Союз предложил ограничить цену на российский газ после того, как президент Владимир Путин пригрозил прекратить все поставки энергии.

Ранее, 9 сентября, канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал предложение ограничить цену на весь импорт газа в ЕС, утверждая, что продвигающие такую идею страны не учитывали последствия такого радикального шага.

10 сентября канцлер Германии Олаф Шольц заверил , что страна готова к остановке поставок газа из России.

Германия может обеспечить поставки сжиженного природного газа из Объединенных Арабских Эмиратов в рамках попытки страны компенсировать сокращение поставок из России.

Французский энергетический регулятор намерен экспортировать природный газ в Германию, вероятно, с 10 октября.

По состоянию на 20 сентября было известно, что в Германии газохранилища заполнили более чем на 90%.

22 сентября стало известно, что в Германии намерены национализировать бывшую дочернюю структуру Газпрома Securing Energy for Europe (SEFE), которая до 2022 года называлась Gazprom Germania GmbH.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb