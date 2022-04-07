Германия добилась того, чтоб эмбарго ЕС на российский уголь перенесли с июля на август, - Reuters
Вступление в действие полного запрета Евросоюзом импорта российского угля будет перенесено на середину августа, а это на месяц позже, чем предлагалось ранее
Об этом сообщает Reuters.
Осведомленные собеседники сообщили, что на отсрочку эмбарго давила Германия. Уже сегодня, 7 апреля, представители ЕС должны одобрить запрет на российский уголь, который вступит в силу только с середины августа.
Прекращение импорта ЕС российского угля является важной составляющей в пятом пакете санкций против России, который Комиссия ЕС предложила во вторник в ответ на резню в Буче.
Этот пакет санкций содержит угольное эмбарго против агрессора и запрещение транзакций с четырьмя ведущими российскими банками. А также морскую блокаду с закрытием портов и запретом работы российских и белорусских дорожных операторов.
Также отмечается, что уголь является самой дешевой статьей энергетического импорта ЕС. С февраля ЕС потратил 710 млн евро на российский уголь, 9,6 млрд евро на российский газ и 8,8 млрд евро на российскую нефть.
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