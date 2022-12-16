Об этом сообщает посольство Германии в Украине и пресс- служба Минэнерго.

"Международные партнеры и Германия стоят бок о бок с Украиной в эти темные часы. Федеральное министерство экономики и защиты климата отвечает на призыв, предоставляя дополнительные 100 млн евро для Фонда энергетической поддержки", - говорится в сообщении посольства.

Отмечается, что фонд получит 130 млн евро от Германии на неотложные нужды энергетических компаний Украины уже до конца 2022 года.

Вместе с тем в Фонд энергетической поддержки Украины перевела 5 миллионов евро Австрия. Об этом стало известно во время встречи заместителя министра энергетики Украины по европейской интеграции Ярослава Демченкова с вице-канцлером - федеральным министром Вернером Коглером.

"Мы рассматриваем все варианты для максимально быстрых поставок оборудования и материалов для восстановления энергетической инфраструктуры Украины", - отметил замминистра.

В Министерстве добавили, что перечисление средств станет первым этапом финансовой помощи, которая вместе с оборудованием, что уже доставлено и будет доставляться в Украину, существенно усилит способность энергетических компаний осуществлять ремонт работы объектов инфраструктуры.

9 декабря Минэнерго сообщило, что Франция передала Украине 100 генераторов средней мощности для прохождения отопительного сезона. Отправленная 7 декабря помощь включает в себя генераторы мощностью от 5 кВт до 10 кВт, а также от 12 кВт до 40 кВт.

10 декабря генераторы и трансформаторы передал Украине Азербайджан. Общая сумма гуманитарной помощи, которую Азербайджан предоставил Украине, составляет около 17,5 млн долларов. В нее входят 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов.

15 декабря США передали Киеву спецтехнику и генераторы котельных и станций теплоснабжения. На следующий день министерство экономики Грузии выделило 1,5 миллиона лари (примерно 562 тысячи долларов) на генераторы разного типа для Украины.

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