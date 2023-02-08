Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса.

"Украина получит более ста старых основных боевых танков Leopard 1A5 от группы нескольких европейских стран", - сказал он.

Писториус отметил, что к первому-второму кварталу 2024 года такими танками должно быть оснащено как минимум три батальона украинцев.

По словам главы МО Германии, до конца месяца Украина получит больше управляемых ракет, а также пять ВСУ Gepard и пять инженерных машин Pioneer 2A1 Dachs

Пять мостоукладчиков типа Biber будут поставлены в марте.