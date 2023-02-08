Германия до конца февраля предоставит Украине управляемые ракеты и дополнительные установки Gepard
До конца февраля Германия передаст Украине управляемые ракеты, пять самоходных артиллерийских установок Gepard и другую технику
Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса.
"Украина получит более ста старых основных боевых танков Leopard 1A5 от группы нескольких европейских стран", - сказал он.
Писториус отметил, что к первому-второму кварталу 2024 года такими танками должно быть оснащено как минимум три батальона украинцев.
По словам главы МО Германии, до конца месяца Украина получит больше управляемых ракет, а также пять ВСУ Gepard и пять инженерных машин Pioneer 2A1 Dachs
Пять мостоукладчиков типа Biber будут поставлены в марте.
- 7 февраля министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев назвал срок передачи Украине германских боевых танков Leopard 2A6. По его словам, основные боевые танки Leopard 2A6 от Германии будут доступны в конце марта.
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