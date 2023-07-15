Германия до 2027 года планирует выделить Украине оружия на 17 млрд евро, - Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц подсчитал, что с начала полномасштабного вторжения России и до 2027 года Германия потратит на поставки оружия Украине около 17 миллиардов евро.
Об этом Шольц сказал на своей большой пресс-конференции в пятницу, сообщает "Европейская правда".
"Мы подсчитали, что с начала войны и примерно до 2027 года, возможно, мы потратим 17 миллиардов евро только на поставки оружия, которые мы из Германии финансируем для Украины", – сказал Шольц.
Он подчеркнул, что агрессивная война России "продолжает влиять на нашу жизнь и очень сильно волновать всех нас".
По словам Шольца, после США Германия является страной, которая оказывает наибольшую поддержку Украине – также в военном плане.
- Напомним, 13 июля Германия подтвердила передачу Украине нового пакета помощи стоимостью около 600 млн. евро. По данным Министерства обороны Киев получит две пусковые установки для системы противовоздушной обороны Patriot, 40 боевых машин пехоты Marder, 25 танков Leopard 1 и одну систему беспилотных летательных аппаратов Luna.
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