Германия до 2027 года планирует выделить Украине оружия на 17 млрд евро, - Шольц

Об этом Шольц сказал на своей большой пресс-конференции в пятницу, сообщает "Европейская правда".

"Мы подсчитали, что с начала войны и примерно до 2027 года, возможно, мы потратим 17 миллиардов евро только на поставки оружия, которые мы из Германии финансируем для Украины", – сказал Шольц.

Он подчеркнул, что агрессивная война России "продолжает влиять на нашу жизнь и очень сильно волновать всех нас".

По словам Шольца, после США Германия является страной, которая оказывает наибольшую поддержку Украине – также в военном плане.