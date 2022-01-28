Германия депортировала российского дипломата из-за подозрения в шпионаже
Правительство Германии выслало российского дипломата в Мюнхене, подозреваемого в шпионаже в пользу РФ
Об этом сообщает Der Spiegel.
Издание пишет, что аккредитованный дипломат из России был офицером российской Службы внешней разведки (СВР). Сотрудник консульства в Мюнхене исполнял обязанности агента для российского ученого Ильнура Н., об аресте которого по обвинению в шпионаже было объявлено вчера, 27 января.
Прокуратура подозревает Ильнура Н., исследователя Аугсбургского университета, в передаче России информации о европейской космической ракете-носителе "Ариан".
Н., полное имя которого не обнародовалось, был арестован летом 2021 года и находится под стражей.
По данным Der Spiegel, в отношении высланного офицера не удалось провести расследование, поскольку у него был дипломатический иммунитет.
Напомним, в декабре 2021 г. Германия выгнала двух российских дипломатов после того, как суд признал, что Россия заказала в 2019 году убийство в берлинском парке чеченского диссидента.
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