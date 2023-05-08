Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник в эфире Эспрессо.

По словам Мельника, вопрос истории – это всегда вопрос политики, особенно в отношениях с таким важным, но сложным партнером – Германией.

Чиновник рассказал, что страна неадекватно реагировала на угрозу полномасштабного вторжения России в Украину, поскольку Германия считает, что причиненный во времена Второй мировой ущерб касается именно РФ. Мельник считает, что Украина в определенной степени до сих пор отсутствует на "карте исторической памяти".

"Мы видели, каким образом Германия неадекватно реагировала на наше мнение относительно угрозы войны 24 февраля, потому что немецкое общество и политикум были ослеплены нарративом, что их историческая вина, которую они нанесли, касается исключительно России. Украина на карте исторической памяти отсутствовала, и, к сожалению, эта ситуация в какой-то мере сохраняется до сих пор, поэтому немецкий политикум прощал нынешний российский режим, аннексию Крыма, игнорирование Кремлем Минских соглашений... Немцы на все это закрывали глаза, считая, что не могут дразнить россиян, которым, кроме всего прочего, по мифу обязаны немецкому единству, которое произошло после почти 40 лет оккупации Восточной Германии", - сказал замглавы МИД.

Кроме того, Мельник поддерживает инициативу президента Зеленского по празднованию Дня памяти 8 мая, поскольку считает, что это возможность почтить украинский вклад в победу.

"Сегодняшняя инициатива нашего президента — мне кажется, что это действительно правильный шаг, ведь именно 8 мая был подписан акт капитуляции, так что стоит чествовать миллионы украинских жертв нацизма и отмечать вклад украинцев в победу, который всегда умаляли. А 9 мая, день Европы, это день, который устремлен в будущее наше как член ЕС или НАТО", - скажет он.

Дипломат подчеркнул, что одна из задач нашего государства — "добиться от Германии признания украинцев как народа, наиболее пострадавшего от Второй мировой войны".